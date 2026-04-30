Enhanced Games
“Doping Games”: Pumped Up to the Point of Life-Threatening Danger
With the Winter Olympics and the Paralympics, the “real” sporting events are over; now the “doping games” are approaching. At the Enhanced Games in Las Vegas this May, performance-enhancing substances are expressly permitted. Sports and anti-doping organizations are largely outraged and strictly opposed. Who sees it in a more nuanced way? The philosophers, of course...
Swimming, running, weightlifting—these are the disciplines in which new records are set to be broken at the Enhanced Games on May 24 in Las Vegas. Admittedly, using methods that are not permitted at conventional sporting events. “But the Enhanced Games have nothing to do with sports,” Michael Cepic points out. “It’s a show, but one that is morally highly questionable and ultimately life-threatening.”
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