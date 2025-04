Der 1. Mai ist für Österreicher vor allem Feiertag

Wo der 1. Mai noch ein Feiertag ist

Der 1. Mai ist in vielen europäischen Staaten wie Deutschland, Belgien und Luxemburg ein Feiertag. In Österreich gibt es seit bereits seit 1890 Kundgebungen am Tag der Arbeit. Die Wiener Arbeiterschaft veranstaltete am 1. Mai 1890 die bis damals größte politische Veranstaltung mit mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Im Nationalsozialismus war der 1. Mai der „nationale Feiertag des deutschen Volkes“.