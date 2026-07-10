Ozon-Belastung während Rekordhitze gefährlich hoch

Die EU hat in den vergangenen Jahren diese sogenannten Stickstoffdioxidwerte reduziert, ein Problem bleibt aber laut Global Witness noch: Methan. Das Gas sei für ein Drittel der Ozonbildung verantwortlich. Mehr als die Hälfte des Methans wird in der Landwirtschaft ausgestoßen – in der EU gibt es aktuell keine Regelungen, dass die Methan-Emissionen dort sinken müssen.