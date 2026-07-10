Tschechien: Beben der Stärke 5,5 war Falschmeldung

Technisches Problem als Ursache

Steinbruch-Sprengungen würden in Deutschland recht häufig mit Erdbeben verwechselt, heißt es auf der Website von „erdbebennews.de“, die vom Seismologen Jens Skapsi betrieben wird. In der Regel seien solche Sprengungen aber sehr schwach und mit einer Stärke von unter 2 kaum spürbar. Dass es deutlich stärker eingeschätzt wurde, müsse an einem bisher unbekannten technischen Problem liegen.