Mölzer über FPÖ: „Sauerteig der Zweiten Republik“

Ihre Sicht auf die blauen Erfolge: „Die FPÖ bewirtschaftet erfolgreich Emotion und Populismus. Aber sie sind immer auf die Rüttelstrecke gekommen, wenn sie Verantwortung übernommen haben.“ Mölzer: „Ja, Haider war das Role-Model für europäischen Rechtspopulismus. Aber letztlich ist die FPÖ wie der Sauerteig der Zweiten Republik. Denn sie hat auch etwas Gärendes in sich.“ Auf die erfolgreichen Umfragen und den Umstand, dass alle anderen Parteien die FPÖ unter Kickl verhindern wollten, anspielend: „Wie man ja weiß: Auf einen Sauerteig muss man schlagen. Und je mehr man ihn schlägt, desto mehr geht er auf.“