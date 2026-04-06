Mölzer über FPÖ: „Sauerteig der Zweiten Republik“

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer wurde über die aktuellen Jubiläen „70 Jahre FPÖ“ und „40 Jahre Grüne“ diskutiert. Mölzer über das ungleiche Paar: „FPÖ und Grüne sind Antagonismen in Österreich. So nach dem Motto: Beste Freunde. Beste Feinde.“ Glawischnig über die Grünen: „Wir waren nicht nur linke Alt-68er, sondern auch Bürgerliche. Und wir hatten oft starke Frauen in der Auslage.“
Ihre Sicht auf die blauen Erfolge: „Die FPÖ bewirtschaftet erfolgreich Emotion und Populismus. Aber sie sind immer auf die Rüttelstrecke gekommen, wenn sie Verantwortung übernommen haben.“ Mölzer: „Ja, Haider war das Role-Model für europäischen Rechtspopulismus. Aber letztlich ist die FPÖ wie der Sauerteig der Zweiten Republik. Denn sie hat auch etwas Gärendes in sich.“ Auf die erfolgreichen Umfragen und den Umstand, dass alle anderen Parteien die FPÖ unter Kickl verhindern wollten, anspielend: „Wie man ja weiß: Auf einen Sauerteig muss man schlagen. Und je mehr man ihn schlägt, desto mehr geht er auf.“
Andere Streitthemen wie die Frage, wie krisenfest Österreich ist und ob es einen Vormarsch des Islam in unserem Land gibt, sehen Sie im Video oben.
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