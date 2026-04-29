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Ausgehen am Wochenende

Den Frühling voller Freude feiern und genießen

Burgenland
29.04.2026 16:00
Spaß beim Surfen und viel Party am Neusiedler See – die Saison wird jetzt eröffnet.
Spaß beim Surfen und viel Party am Neusiedler See – die Saison wird jetzt eröffnet.(Bild: OesV)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Das verlängerte Wochenende bietet Superlative bei Veranstaltungen vom Norden bis in den Süden. Egal, ob Sport, Party oder Genuss – es gibt für jeden einen interessanten Ausflug.

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Am 1. und 2. Mai öffnen anlässlich des Weinfühlings mehr als 50 südburgenländische Winzer ihre Weinkeller. Von Rechnitz über Eisenberg und Deutsch Schützen, dem Csaterberg und dem Wintner Berg bis nach Bildein, Eberau, Gaas und Moschendorf laden Betriebe zum Besuch.

Glück mit Wein in Oggau 
Im Norden lockt das „Weinglück Oggau“ zum genussvollen Start in den Mai. Freitag und Samstag ab 14 Uhr laden. Die teilnehmenden Winzer öffnen ihre Kellertüren und laden zu Verkostungen ein. Der bäuerliche Hofladen ergänzt das Angebot mit frischen, saisonalen Produkten aus eigener Produktion. Von ausgezeichneten Weinen über regionale Schmankerl bis hin zu hausgemachten Spezialitäten wird für jeden Geschmack etwas geboten.

Verkosten edler Tropfen beim „Weinglück Oggau“.
Verkosten edler Tropfen beim „Weinglück Oggau“.(Bild: Reinhard Judt)

Beim Weinfrühling in Mönchhof vom 1. bis zum 3. Mai warten ebenfalls offene Kellertüren, die mittels Bummelzug verbunden werden, eine Weingartenwanderung und mehrere Veranstaltungen in Betrieben.

Das große Opening am See
Zum Opening am Neusiedler See bietet jede Anlieger-Gemeinde Veranstaltungen. Als Rahmenprogramm des „Kia Beach & Surf“ vom 30. April bis zum 3. Mai in Neusiedl etwa steigt an den Abenden das „Sunside Festival“ ab 21 Uhr fürs Partyvolk mit mehreren Floors und DJs.

Das Sunside-Festival bietet Party-Stimmung pur.
Das Sunside-Festival bietet Party-Stimmung pur.(Bild: Sunsidefestival)

Für Familien mit Kindern ist das Seeopening Jois optimal. Hier winken viele Aktivitäten und Musik, sowie die Joiser Genussmeile. Beim Hafenfest in Weiden vom 1. bis 3. Mai werden Besucher in Tracht mit einem Gratisgetränk begrüßt. Auch hier locken Wein, Genüsse und Musik, sowie das dazugehörige Wassersport-Opening am Hafen.

In Rust gibt es zum Opening ein Familienfest im Seebad mit Spiel, Spaß und Unterhaltung.  Bei Schiffsrundfahren genießen Besucher einen unvergesslichen Blick auf den Neusiedler See. Segelschule und Paddelzentrum warten mit Schnupperkursen für Wassersportbegeisterte auf. Im Seebad Mörbisch findet am 2. Mai ein Beachvolleyball-Turnier statt, nachmittag gibt es ein Kinderprogramm und eine „RC Crawler Challenge“, bei der ferngesteuerte Autos Hindernisse überwinden müssen. Partys am Abend steigen auf der Seeterrasse und am Hafen.

Das Lake-Sound-Festival lockt im Seebad Breitenbrunn mit freiem Eintritt. Österreichische Künstler und entspannter Genuss an der Strandbar oder im Restaurant garantieren ein wundervolles Opening.

Familiärer Neufeldersee
Am Neufeldersee bietet sich ebenfalls am 2. Mai der Besuch des Familienfests an. Ein Tag voller Abenteuer und Spaß mit Bewegungs-, Spiel- und Erlebnisstationen, Zauberer sowie Live-Musik für Groß und Klein.

Am 1. Mai lädt der Verein Naturpark Geschriebenstein-Rechnitz wieder zum „Frühstück im Grünen“ ein, ein perfekter Start in den Frühling für die ganze Familie. Nach einer Wanderung durch den Naturpark Geschriebenstein wartet an der Hubert Reschl Hütte ein ausgiebiges Frühstücksbuffet.  Auf die Spuren der Römer wiederum begibt sich eine geführte Wanderung in Lutzmannsburg am 2. Mai.

Eine gemütliche Radtour führt beim Auftaktradeln im Naturpark Raab durch das Neuhauser Hügelland – danach wird eine Radlerjause serviert. Am 2. Mai gibt es auch wieder zweimal Kanufahrten auf der malerischen Raab.

Hochgenuss winkt Freunden klassischer Musik beim Europakonzert der Berliner Philharmoniker am 1. Mai im prachtvollen Haydnsal von Schloss Esterhazy. Kirill Petrenko dirigiert Werke von Haydn, Strawinski, Tschaikowski und Beethoven. Das Konzert wird via ZDF und ARTE übertragen.

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