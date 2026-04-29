Den Frühling voller Freude feiern und genießen

In Rust gibt es zum Opening ein Familienfest im Seebad mit Spiel, Spaß und Unterhaltung. Bei Schiffsrundfahren genießen Besucher einen unvergesslichen Blick auf den Neusiedler See. Segelschule und Paddelzentrum warten mit Schnupperkursen für Wassersportbegeisterte auf. Im Seebad Mörbisch findet am 2. Mai ein Beachvolleyball-Turnier statt, nachmittag gibt es ein Kinderprogramm und eine „RC Crawler Challenge“, bei der ferngesteuerte Autos Hindernisse überwinden müssen. Partys am Abend steigen auf der Seeterrasse und am Hafen.