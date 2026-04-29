Die letzten „edlen Lords“ fliegen aus dem Oberhaus

Die Regierung von Premierminister Keir Starmer hatte die Reform des Oberhauses als „eine der größten in einer Generation“ bezeichnet. Das House of Lords zählt rund 800 Mitglieder, von denen die meisten auf Lebenszeit ernannt werden. Unter ihnen sind ehemalige Parlamentsabgeordnete, die üblicherweise vom scheidenden Regierungschef ernannt werden, sowie verdiente ehemalige Vertreter des öffentlichen Dienstes oder der Privatwirtschaft. Auch ranghohe Vertreter der anglikanischen Kirche, darunter der Erzbischof von Canterbury, sitzen im Oberhaus.