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Die letzten „edlen Lords“ fliegen aus dem Oberhaus

Außenpolitik
29.04.2026 19:58
Mitglieder des House of Lords (Oberhaus)
Mitglieder des House of Lords (Oberhaus)(Bild: AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im britischen Parlament ist ein Geburtsrecht der besonderen Art seit Mittwoch Geschichte! Zum letzten Mal nahmen Vertreter des Erbadels im House of Lords Platz. Damit endet eine jahrhundertealte Tradition.

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Die Labour-Regierung hatte die letzten 92 Sitze im Oberhaus gestrichen, die bisher noch dem Erbadel vorbehalten waren. Zuvor waren Herzöge, Barone und Grafen seit dem 15. Jahrhundert allein dank ihres Adelstitels im House of Lords vertreten.

Danksagung an „die edlen Lords“
Die Abgeordneten hatten im vergangenen Monat das Ausscheiden der Hereditary Peers aus dem Oberhaus beschlossen. Der Beschluss trat am Mittwoch mit dem Ende der Sitzungsperiode und vor den Kommunalwahlen in der kommenden Woche in Kraft.

„Mit dem Ende dieser Sitzungsperiode scheiden jene edlen Lords, die aufgrund erblicher Adelstitel ihren Sitze innehaben, aus diesem Haus aus“, sagte der Sprecher des Oberhauses, Michael Forsyth. „Im Namen des Hauses zolle ich ihrem herausragenden Dienst Anerkennung und spreche ihnen unseren aufrichtigen Dank aus.“

Unter Keir Starmer werden auch die letzten Aristokraten aus dem Oberhaus geworfen.
Unter Keir Starmer werden auch die letzten Aristokraten aus dem Oberhaus geworfen.(Bild: AFP/HANDOUT)

Die Regierung von Premierminister Keir Starmer hatte die Reform des Oberhauses als „eine der größten in einer Generation“ bezeichnet. Das House of Lords zählt rund 800 Mitglieder, von denen die meisten auf Lebenszeit ernannt werden. Unter ihnen sind ehemalige Parlamentsabgeordnete, die üblicherweise vom scheidenden Regierungschef ernannt werden, sowie verdiente ehemalige Vertreter des öffentlichen Dienstes oder der Privatwirtschaft. Auch ranghohe Vertreter der anglikanischen Kirche, darunter der Erzbischof von Canterbury, sitzen im Oberhaus.

Hauptaufgabe ist die Kontrolle der Regierung
Unter dem früheren Labour-Premierminister Tony Blair waren bereits 600 Mitglieder des Erbadels aus dem Oberhaus ausgeschieden. 92 durften im Rahmen einer vorübergehenden Kompromisslösung bleiben.

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Vorrangige Aufgabe des Oberhauses ist es, die Regierung zu kontrollieren. Es kann vom Unterhaus verabschiedete Gesetze nicht außer Kraft setzen, aber Gesetze ändern und hinauszögern und neue Gesetzentwürfe veranlassen.

Ober- und Unterhaus treten am 13. Mai anlässlich der Thronrede wieder zusammen. Darin trägt König Charles III. die Pläne der Regierung für das kommende Parlamentsjahr vor.

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