Austausch via Erasmus und mit Tieren im Unterricht

Schulkollegen aus Mailand zu Besuch

Voriges Jahr waren Schüler in einer Partnerschule in Mailand und freuten sich kürzlich über den Rückbesuch in Güssing. Das brachte gemeinsame Unterrichtsstunden in unterschiedlichsten Fächern und viel Englisch zur Kommunikation. Ein Volleyballturnier, spannende Tischfußball-Duelle, das gemeinsame Zubereiten eines österreichisch-italienischen Menüs mit Apfelstrudel und Tiramisu als krönenden Abschluss, ein Ausflug nach Graz und zum Heurigen, „Culture Clash“ sorgten für unvergessliche Momente und neue Erfahrungen im Schulalltag, die schöne Erinnerungen sowohl bei den Gästen als auch bei den ecole-Schülern zurückliessen. Auch neue Freundschaften wurden geknüpft und alle erlebten, dass Schule so richtig Spaß machen kann.