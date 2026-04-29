Gerda Rogers bekam ganz persönliche Sternstunde

Ihr Durchhaltevermögen wurde belohnt! Star-Astrologin Gerda Rogers wurde im prunkvollen Spiegelsaal im Wiener Haus des Sports mit dem Goldenen Verdienstzeichen ausgezeichnet. Seit 35 Jahren prägt sie mit ihren „Sternstunden“ die heimische Radiolandschaft und zeigte sich sichtlich gerührt.
Ihre markante Stimme ist wohl im ganzen Land bekannt – ihr astrologisches Fachwissen ebenso. Gerda Rogers begleitet mit ihrer Kultsendung „Sternstunden“ auf Ö3 seit 35 Jahren jeden Sonntag ihr Publikum und steht mit Rat und Tat zur Seite. Genau für diese Passion und dieses Durchhaltevermögen wurde die 84-Jährige nun am Mittwoch geehrt.
Im feierlichen Rahmen des prunkvollen Spiegelsaals im Haus des Sports wurde Rogers das Goldene Verdientszeichen der Republik Österreich verliehen. Überreicht wurde die hohe staatliche Auszeichnung von Eva Wildfellner, der Generalsekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport.
„Eine Auszeichnung, die unvergessen bleibt“
Dass dieser Moment selbst eine so routinierte Medienpersönlichkeit nicht kalt ließ, war Rogers anzusehen. Sie zeigte sich sichtlich gehührt: „Ich bin sprachlos. Es ist eine wahre Glücksstunde in meinem Leben und eine außergewöhnliche Ehre für mich – eine Auszeichnung, die unvergessen bleibt.“
Ob sie sich am Anfang ihrer Karriere so etwas für möglich gehalten hätte? „Nicht mal im Traum hätte ich daran gedacht. Da haben sogar mich meine Sterne überrascht.“
Neben ihrer Radiotätigkeit veröffentlichte Rogers sieben Bücher und betreibt bis heute Praxen für astrologische Beratung in Baden und Linz. Als gefragtes Werbetestimonial zahlreicher Unternehmen entwickelte sie sich zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten des Landes.
Laudatio von Clemens Trischler
Ihr langjähriger Wegbegleiter Clemens Trischler, der auch die Laudatio hielt, platzte fast vor Stolz: „Gerda ist einfach eine Ikone, die immer bodenständig und liebenswürdig geblieben ist.“ Außerdem habe sie Astrologie für viele Menschen verständlich und greifbar gemacht. Doch damit nicht genug, den Society-Darling und Gerda Rogers verbinde mittlerweile eine lange Freundschaft: „Sie ist mein größtes Vorbild!“
Für eine humorvolle Überraschung sorgten die Comedy Hirten – vertreten durch Herbert Haider, Peter Moizi und Christian Schwab. Die Herren inszenierten eine „Promi-Gratulationsparade“ und ließen dabei prominente Stimmen zu Wort kommen. Eine Einlage, die dem feierlichen Abend genau die richtige Portion Schmäh verlieh.
Unter den zahlreichen Gratulanten waren auch Schauspielerin Julia Cencig, Sängerin Iva Schell, TV-Ikone Vera Russwurm oder Rogers’ ORF-Kollegin Eva Pölzl.
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