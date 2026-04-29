Gerda Rogers bekam ganz persönliche Sternstunde

Laudatio von Clemens Trischler

Ihr langjähriger Wegbegleiter Clemens Trischler, der auch die Laudatio hielt, platzte fast vor Stolz: „Gerda ist einfach eine Ikone, die immer bodenständig und liebenswürdig geblieben ist.“ Außerdem habe sie Astrologie für viele Menschen verständlich und greifbar gemacht. Doch damit nicht genug, den Society-Darling und Gerda Rogers verbinde mittlerweile eine lange Freundschaft: „Sie ist mein größtes Vorbild!“