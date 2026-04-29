Das Geheimnis um die Gänge bleibt bestehen…

Pater Thomas hatte sich eine Kamera mit langem Kabel bestellt, um herauszufinden, ob es einer der Gänge sein könnte, nach denen er schon eine Weile fahndet. „Wir haben bereits in den Wänden geschaut, ob wir etwas finden, was nicht der Fall war. Und auch in der Krypta im Boden haben wir nichts gefunden.“ Nach Kamerafahrt und Grabungsarbeiten ist es jetzt aber doch fix: Auch das vielversprechende, tiefe Loch im Hof ist kein Geheimgang. „Es handelt sich um einen trockengelegten, alten Brunnen“, verrät der Stadtpfarrer von Frauenkirchen.