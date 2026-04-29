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PSG entsetzt! Hakimi fehlt im Bayern-Rückspiel

Champions League
29.04.2026 19:59
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi(Bild: EPA/YOAN VALAT)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Es war bereits vor dem Schlusspfiff der Jahrhundertpartie Paris Saint-Germain gegen FC Bayern München befürchtet worden und nun scheint es sich zu bewahrheiten: PSG-Superstar Achraf Hakimi wird aller Voraussicht nach verletzungsbedingt für das Rückspiel in München ausfallen!

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Trotz des Hunderte Millionen Euro schweren Kaders der Franzosen stellt sich die Frage, ob gerade der marokkanische Außenbahn-Spieler auch nur ansatzweise ersetzt werden kann …

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Muskelfaserriss im Oberschenkel
Offiziell bekannt gemacht wurde die Verletzung von Hakimi bisher zwar nicht, aber laut „RMC Sport“ habe er sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Zweikampf mit Konrad Laimer
Passiert war das alles in einem Zweikampf mit Konrad Laimer, als er dem österreichischen Bayern-Spieler weit in der gegnerischen Hälfte den Ball abjagen wollte.

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Ein Schritt geriet ihm zu lang, es machte einen Schnalzer und der PSG-Akteur griff sich sofort an die Rückseite des Oberschenkels.

Bitter: Da die Franzosen ihr Austauschkontingent bereits ausgeschöpft hatten, musste Hakimi die restlichen Minuten bis zum Schlusspfiff noch auf dem Rasen durchhalten – zweifellos auch nicht sonderlich gesund …

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