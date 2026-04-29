Üble Grabschändungen: Polizei verstärkt Kontrollen

Selbst die letzte Ruhe ist nicht mehr sicher

Erst vor wenigen Tagen musste die Kriminalpolizei auf den Ruhestätten in Pottendorf und Ebenfurth Spuren sichern. Im Zuge dessen wurde auch die Friedhofsverwaltung der angrenzenden burgenländischen Gemeinde Neufeld an der Leitha über die Zugangssperren informiert. SPÖ-Bürgermeister Michael Lampel nahm dies gleich zum Anlass für eine proaktive Gräberkontrolle mit der Polizei. Denn erst vor einigen Jahren hatten dreiste Kupferdiebe auf dem örtlichen Friedhof ihr Unwesen getrieben und sogar die Dachrinne der Totenhalle mitgehen lassen.