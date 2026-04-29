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Messe in Rust

Für den Neusiedler See aufs Wasser gehen

Burgenland
29.04.2026 19:35
Die Veranstalter sind stolz auf den Erfolg ihrer Initiative.
Die Veranstalter sind stolz auf den Erfolg ihrer Initiative.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Bei der LAKEMANIA werden heuer so viele Teilnehmer wie noch nie erwartet. Die Teilnahme ist gratis, mitmachen kann man rudernd oder paddelnd und sogar bei grenzübergreifenden Touren.

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Mit der Initiative LAKEMANIA wird heuer am 24. Mai in Rust zum 5. Mal zum Erhalt des Neusiedler Sees gerudert und gepaddelt. Jeder Ruderschlag, jeder Paddeleinsatz soll dabei eine Liebeserklärung an Österreichs größten See sein und aufmerksam machen auf die Auswirkungen des globalen Klimawandels in der UNESCO Welterberegion Fertö Neusiedler See. Dieses Anliegen werden die Initiatoren am Pfingstsonntag, gemeinsam mit allen, die ein Boot mit Muskelkraft durch Wind und Wellen bewegen können, international teilen. Waren es zu Beginn der Veranstaltung 2022 gerade einmal 30 Personen, die an den Start gingen, so werden für heuer bereits 400 Teilnehmende erwartet. Sie reisen aus Österreich, Ungarn und weiteren Nachbarländern mit Kajaks, Ruderbooten, Kanus und SUP-Boards an.

Für jeden die passende Distanz
Heuer sind vier Routen geplant, darunter zwei Border-Crossing-Strecken, die erstmals in den neuen Hafen von Fertörakos führen. Die Touren umfassen 5, 20, 42 und 35 Kilometer. Beim „Kleinboot & Outdoor Testival“ im Seebad Rust sind heuer viele internationale Marken für Kajaks, Kanus, SUP-Boards und Ruderboote vertreten. Das Besondere ist, dass Interessierte die Boote nicht nur anschauen, sondern direkt im Wasser testen können. Der Charakter der Messe ist locker und erlebnisorientiert. Im Mittelpunkt stehen Ausprobieren, Austausch und Miteinander. Zusätzlich locken Workshops und Masterclasses, sowie Vorträge. Die Teilnahme ist gratis, Online-Registrierung erbeten.

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