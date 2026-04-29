Für den Neusiedler See aufs Wasser gehen

Mit der Initiative LAKEMANIA wird heuer am 24. Mai in Rust zum 5. Mal zum Erhalt des Neusiedler Sees gerudert und gepaddelt. Jeder Ruderschlag, jeder Paddeleinsatz soll dabei eine Liebeserklärung an Österreichs größten See sein und aufmerksam machen auf die Auswirkungen des globalen Klimawandels in der UNESCO Welterberegion Fertö Neusiedler See. Dieses Anliegen werden die Initiatoren am Pfingstsonntag, gemeinsam mit allen, die ein Boot mit Muskelkraft durch Wind und Wellen bewegen können, international teilen. Waren es zu Beginn der Veranstaltung 2022 gerade einmal 30 Personen, die an den Start gingen, so werden für heuer bereits 400 Teilnehmende erwartet. Sie reisen aus Österreich, Ungarn und weiteren Nachbarländern mit Kajaks, Ruderbooten, Kanus und SUP-Boards an.