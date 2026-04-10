Wirbel um Steuer-Millionen für Villachs Campingbad

Rechtliche Prüfung soll erfolgen

Auch bei der Modernisierung des Campingbads soll es zu Baukostenüberschreitungen gekommen sein. Weiters übt der Stadtrechnungshof Kritik an den zuständigen Kontrollgremien und auch am Umgang mit den Rechnungshofprüfern selbst. Im Bericht, der im März veröffentlicht wurde, ist sogar vom „unkooperativen Verhalten“ die Rede, das als „unkollegial“ klassifiziert wird. Die Folge sei etwa eine zehnmonatige Verzögerung der Prüfung gewesen. Deshalb fordern die Prüfer auch Konsequenzen: „Ansprüche sollen nach Zivilrecht, Dienstrecht und strafrechtlich relevanten Tatbeständigen geprüft werden.“