Villacher Budget wurde mit Mehrheit beschlossen

Für Erde-Klubobmann Gerald Dobernig ist der Budgetentwurf in „seiner sozialen, ökologischen und finanzielle Verantwortungslosigkeit unübertroffen.“ Er bemängelte fehlende Investitionen in Integration, Radwege, öffentliche Spielplätze oder Toiletten. „Haben intaktes System geerbt, geben aber Schulden weiter“, so Dobernig. Kritik gab es an der Eishalle sowie dem geplanten Kinderspieleland. Man investiere in ein Projekt, das für eine vierköpfige Familie 72 Euro Eintritt kosten würde. Vielmehr müsse in Infrastruktur für Familien investiert werden, die sich solche Eintritte nicht leisten können.