Panik-Attacke!

Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus

Stars & Society
12.02.2026 22:39
0 Kommentare

Hollywood-Star Sharon Stone wurde beim Opernball von ihren Gefühlen überwältigt. Im ORF-Interview auf dem Red Carpet brach sie in Tränen aus, weil sie der starke Zusammenhalt in Österreich so berührt. Danach erlitt sie eine Panik-Attacke und flüchtete aus dem Opernhaus ins Sacher.

