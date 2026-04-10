Große Feier mit VIPs: Gerda Rogers blickt zurück

Unglaublich, aber wahr: Die „Sternstunden“ auf Ö3 mit Radioliebling Gerda Rogers feiern 35-jähriges Jubiläum! „Das Schicksal schreibt die interessantesten Geschichten“, sagt die Astrologin im krone.tv‑Interview. Welche Momente und welche prominenten Gäste ihr besonders im Gedächtnis geblieben sind? Mario Grüninger nachgefragt.