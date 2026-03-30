Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg

„Mission Accomplished!“ Jetzt ist sein Sohn Joe Baena endgültig in Arnold Schwarzeneggers Fußstapfen getreten. Die Jung-Version des ehemaligen Mr. Universums machte bei seinem ersten Bodybuilding-Wettkampf in Denver mehr als nur eine gute Figur – er wurde gleich dreifach zum Sieger gekürt.
Auf Instagram postete der 28-Jährige stolz die überragenden Resultate seines Debüts beim NPC Natural Colorado State Wettbewerb.
Dreifacher Triumph
Gleich dreimal stand Baena ganz oben auf dem Treppchen: in der offenen Bodybuilding-Schwergewichtsklasse und in der Sparte „Klassischer Körperbau“ beim Wettkampf für „echte Anfänger“ sowie „Anfänger“.
In einer weiteren Kategorie – „Klassischer Körperbau, offene Klasse C“ – erreichte er den 2. Platz.
Tipps von Papa Arnie
Arnie hatte mit seinem jüngsten Sohn – er stammt aus seinem Seitensprung mit Ex-Haushälterin Mildred Baena – ein paar Tage vorher noch zusammen im Gold’s Gym von Venice Beach trainiert. Und Joe ein paar gute Tipps mit auf den Weg gegeben.
Die Siegermentalität scheint auf jeden Fall in den Genen zu liegen.
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