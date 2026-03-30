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In Papas Fußstapfen

Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg

Society International
30.03.2026 08:18
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich in seinem ersten Bodybuilding-Wettkampf gleich über einen Dreifach-Sieg freuen.(Bild: instagram.com/joebaena)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Mission Accomplished!“ Jetzt ist sein Sohn Joe Baena endgültig in Arnold Schwarzeneggers Fußstapfen getreten. Die Jung-Version des ehemaligen Mr. Universums machte bei seinem ersten Bodybuilding-Wettkampf in Denver mehr als nur eine gute Figur – er wurde gleich dreifach zum Sieger gekürt.

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Auf Instagram postete der 28-Jährige stolz die überragenden Resultate seines Debüts beim NPC Natural Colorado State Wettbewerb.

Dreifacher Triumph
Gleich dreimal stand Baena ganz oben auf dem Treppchen: in der offenen Bodybuilding-Schwergewichtsklasse und in der Sparte „Klassischer Körperbau“ beim Wettkampf für „echte Anfänger“ sowie „Anfänger“.

In seiner Instagram-Story bedankte sich Joe Baena nach seinem Dreifach-Sieg für die zahlreichen ...
In seiner Instagram-Story bedankte sich Joe Baena nach seinem Dreifach-Sieg für die zahlreichen Glückwünsche seiner Fans.(Bild: instagram.com/joebaena)

In einer weiteren Kategorie – „Klassischer Körperbau, offene Klasse C“ – erreichte er den 2. Platz.

Tipps von Papa Arnie
Arnie hatte mit seinem jüngsten Sohn – er stammt aus seinem Seitensprung mit Ex-Haushälterin Mildred Baena – ein paar Tage vorher noch zusammen im Gold’s Gym von Venice Beach trainiert. Und Joe ein paar gute Tipps mit auf den Weg gegeben.

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Die Siegermentalität scheint auf jeden Fall in den Genen zu liegen.

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