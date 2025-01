Gerda Rogers: „Der Beginn eines neuen Zeitalters“

Eine weiße Villa in der besten Gegend oberhalb von Baden bei Wien. Hier am Berg residiert Steinbock Gerda Rogers, Aszendent Skorpion. Die wohl bekannteste Astrologin im deutschsprachigen Raum. Eine Frau mit Kultstatus. Sie trat im XXXLutz-Spot auf, bekam einen eigenen Song der Rockband Wanda, war Dancing Star und blickt seit 33 Jahren für Ö3 in die Sterne. Nahezu alle TV-Teams inklusive RTL waren hier schon zu Gast. In ihrem silbernen Paillettentop glitzert sie uns wie der Sternenhimmel entgegen. Alles in Pastell und Transparent gehalten bis zum großen Glastisch und den durchsichtigen Philippe Starck Stühlen. Komplett renoviert (nicht sie, sondern die Villa) erst letztes Jahr mit 83 Jahren. In einem Alter, in dem andere eher die Übersiedlung ins Heim andenken.