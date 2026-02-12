Vorteilswelt
Promis, Walzer, Roben

Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs

Adabei Österreich
12.02.2026 23:35
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Am Donnerstagabend hieß es wieder „Alles Walzer“! Beim 68. Opernball trafen sich Royals, Hollywoodstars und Prominenz aus Film, Fernsehen und Politik zum Stelldichein und genossen Glamour, Glanz und Broadway-Feeling im ersten Haus am Ring. Sehen Sie hier die schönsten Bilder eines unvergesslichen Abends!

0 Kommentare

Tauchen Sie mit uns ein in die glanzvollsten Momente des Opernballs – und genießen Sie die schönsten Bilder einer unvergesslichen Nacht!

Fran Drescher behielt sich auch im Ball-Getümmel ihre gute Laune.
Fran Drescher behielt sich auch im Ball-Getümmel ihre gute Laune.(Bild: Andreas Tischler)
Auch Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer genossen die rauschende Ballnacht.
Auch Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer genossen die rauschende Ballnacht.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Pretty Yende beobachtete das Treiben in der Oper von der Loge.
Pretty Yende beobachtete das Treiben in der Oper von der Loge.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Die Eröffnung des 68. Opernballs
Die Eröffnung des 68. Opernballs(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Die Debütantenpaare bei der Eröffnung
Die Debütantenpaare bei der Eröffnung(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Die Debütantenpaare bei der Eröffung
Die Debütantenpaare bei der Eröffung(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Benjamin Bernheim und Pretty Yende
Benjamin Bernheim und Pretty Yende(Bild: APA/apaapaapaapaROLAND SCHLAGER)
Pretty Yende bei der Eröffnung des Opernballs
Pretty Yende bei der Eröffnung des Opernballs(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Die Debütantenpaare
Die Debütantenpaare(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Anna Netrebko war in diesem Jahr auch wieder zu Gast am Opernball.
Anna Netrebko war in diesem Jahr auch wieder zu Gast am Opernball.(Bild: Alexander Tuma)
Mime Philipp Hochmair
Mime Philipp Hochmair(Bild: APA/apaGEORG HOCHMUTH)
Das Staatsballett bei der Eröffnung des Opernballs
Das Staatsballett bei der Eröffnung des Opernballs(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Die Tänzer des Staatsballetts in Kostümen von Giorgio Armani
Die Tänzer des Staatsballetts in Kostümen von Giorgio Armani(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Debütantenpaare nach dem Einzug
Debütantenpaare nach dem Einzug(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Maria Angelini-Santner und Christoph Santner beim Einzug in die Staatsoper
Maria Angelini-Santner und Christoph Santner beim Einzug in die Staatsoper(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Designer Harald Glööckler fiel wieder einmal mit seinem Outfit auf.
Designer Harald Glööckler fiel wieder einmal mit seinem Outfit auf.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Ein Handkuss von Oliver Pocher für seine Ex-Gattin Sandy Meyer-Wölden
Ein Handkuss von Oliver Pocher für seine Ex-Gattin Sandy Meyer-Wölden(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Alt-Kanzler Sebastian Kurz posierte mit Elisabeth Köstinger für die Fotografen.
Alt-Kanzler Sebastian Kurz posierte mit Elisabeth Köstinger für die Fotografen.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Fran Drescher verfolgte das Ball-Geschehen von der Loge aus.
Fran Drescher verfolgte das Ball-Geschehen von der Loge aus.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Die Debütantinnen warteten auf ihren Einsatz.
Die Debütantinnen warteten auf ihren Einsatz.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig in der Loge
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig in der Loge(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Gattin Doris Schmidauer
Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Gattin Doris Schmidauer(Bild: Alexander Tuma)
Sharon Stone mit „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer – noch gut gelaunt.
Sharon Stone mit „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer – noch gut gelaunt.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Wenig später flossen die Tränen.
Wenig später flossen die Tränen.(Bild: Imre Antal)
Evelyn Burdecki machte es sich nach ihrem Sturz vor dem Opernball in der Staatsoper schließlich ...
Evelyn Burdecki machte es sich nach ihrem Sturz vor dem Opernball in der Staatsoper schließlich auf der Feststiege bequem.(Bild: Alexander Tuma)
Amra Deisenhammer und Lili Paul-Roncalli
Amra Deisenhammer und Lili Paul-Roncalli(Bild: Alexander Tuma)
Starkoch Johann Lafer
Starkoch Johann Lafer(Bild: Alexander Tuma)
Die Rocker von The BossHoss
Die Rocker von The BossHoss(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Unser ESC-Sieger JJ mit seiner Schwester
Unser ESC-Sieger JJ mit seiner Schwester(Bild: Imre Antal)
Al Bano Carrisi wurde am Red Carpet umschwärmt.
Al Bano Carrisi wurde am Red Carpet umschwärmt.(Bild: Imre Antal)
Lady Dianas Nichten strahlten am Opernball.
Lady Dianas Nichten strahlten am Opernball.(Bild: Alexander Tuma)
Topmodel Adriana Karembeu
Topmodel Adriana Karembeu(Bild: Alexander Tuma)
Designerin Lena Hoschek
Designerin Lena Hoschek(Bild: Imre Antal)
Lena Schilling protestierte am Red Carpet mit einem Banner, auf dem stand: „Nobel geht die Welt ...
Lena Schilling protestierte am Red Carpet mit einem Banner, auf dem stand: „Nobel geht die Welt zugrunde.“(Bild: Imre Antal)
Die Ruhe vor dem Sturm.
Die Ruhe vor dem Sturm.(Bild: Imre Antal)
Der Opernball und seine eleganten Gäste
Der Opernball und seine eleganten Gäste(Bild: Imre Antal)

Am Donnerstagabend lud die Staatsoper bereits zum 68. Mal zum Wiener Opernball. Die Eröffnung stand heuer ganz im Zeichen des Broadways, die Kostüme des Staatsballettes wurden von Giorgio Armani entworfen.

Adabei Österreich
12.02.2026 23:35
Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
