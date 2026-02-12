Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs

Kanada überrollt Tschechien zum Turnier-Start 5:0!
Herren-Eishockey
Am Donnerstagabend hieß es wieder „Alles Walzer“! Beim 68. Opernball trafen sich Royals, Hollywoodstars und Prominenz aus Film, Fernsehen und Politik zum Stelldichein und genossen Glamour, Glanz und Broadway-Feeling im ersten Haus am Ring. Sehen Sie hier die schönsten Bilder eines unvergesslichen Abends!
Tauchen Sie mit uns ein in die glanzvollsten Momente des Opernballs – und genießen Sie die schönsten Bilder einer unvergesslichen Nacht!
Am Donnerstagabend lud die Staatsoper bereits zum 68. Mal zum Wiener Opernball. Die Eröffnung stand heuer ganz im Zeichen des Broadways, die Kostüme des Staatsballettes wurden von Giorgio Armani entworfen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.