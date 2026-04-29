Sperrmüll in Flammen: Kampf gegen Wind und Feuer

Großeinsatz der Wiener Feuerwehr am Mittwochvormittag im Wiener Bezirk Donaustadt: Auf dem Areal des ehemaligen Rinterzelts steht Sperrmüll in Flammen. Eine gewaltige Rauchsäule ist weithin sichtbar.
Das Feuer brach am Vormittag am Freigelände des Mistplatzes in der Percostraße aus. In Flammen stand ein großer Sperrmüllhaufen. Verletzte gab es nicht, auch seien keine Personen gefährdet, teilte ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr gegenüber der „Krone“ mit.
Wind erschwert Löscharbeiten
Man sei mit einem Großtanklöschfahrzeug vor Ort und mehreren Löschleitungen, um die Betriebsfeuerwehr zu unterstützen und um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern, hieß es weiter. Der lebhafte Wind erschwerte die Löscharbeiten.
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