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Blutige Attacke: Mann mit Holzlatte angegriffen

Wien
28.04.2026 13:21
Neue Maßnahmen sollen Wien sicherer machen. Besonders im Bereich der U-Bahn-Linie U6 kommt es ...
Neue Maßnahmen sollen Wien sicherer machen. Besonders im Bereich der U-Bahn-Linie U6 kommt es immer wieder zu gefährlichen Zwischenfällen.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erneut hat sich an der Gumpendorfer Straße in Wien ein gefährlicher Vorfall aus der Drogenszene zugetragen. Am Montagabend kam es zwischen vier Männern zu einem Streit. Beamte fanden einen 43-Jährigen mit einer blutenden Kopfwunde vor. Eine Sofortfahndung der Polizei lief an.

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Nur Stunden, nachdem die Stadt das geschnürte Maßnahmenbündel im Bereich Westbahnhof bis hinunter zur Gumpendorfer Straße entlang der U-Bahn-Linie U6 bekannt gegeben hatte, wurden Beamte erneut in den Brennpunktbereich in Rudolfsheim-Fünfhaus alarmiert. 

Vor Ort fanden sie einen 43-jährigen verletzten Mann am Boden vor. Am Kopf hatte er eine blutende Wunde. Auch der 38-jährige Freund des Opfers wartete dort – er war ebenfalls leicht verletzt.

Mit Holzlatte niedergestreckt
Rund um die U-Bahn-Station sowie den Fritz-Imhoff-Park kommt es immer wieder zu gefährlichen Zwischenfällen. So auch am Montag gegen 21.30 Uhr, wie die beiden Männer gegenüber den Beamten schilderten. Zwei Männer sollen das Duo plötzlich mit einer Holzlatte attackiert haben. Was dem gefährlichen Übergriff vorausgegangen war, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. Anschließend seien die Angreifer geflüchtet.

Im Bereich des Fritz-Imhoff-Parks wird ab 8. Mai eine Schutzzone errichtet.
Im Bereich des Fritz-Imhoff-Parks wird ab 8. Mai eine Schutzzone errichtet.(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, Olga Cupik)

Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung umgehend auf. Kurze Zeit später konnten die gesuchten Männer mit irakischer Staatsangehörigkeit (22 und 23 Jahre alt) gestoppt werden.

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Drogen bei Verdächtigen sichergestellt
Wenig überraschend im Bereich der künftigen Schutzzone, die ab 8. Mai in Kraft tritt: Die jungen Männer hatten laut Polizeisprecherin Julia Schick „eine geringe Menge Suchtmittel“ dabei. Diese wurden durch die Beamten sichergestellt. Beide Verletzten wurden durch die Rettung versorgt – der 43-Jährige wurde in ein Spital gebracht. Die Tatverdächtigen befinden sich vorerst in polizeilicher Anhaltung.

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