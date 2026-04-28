Blutige Attacke: Mann mit Holzlatte angegriffen

Nur Stunden, nachdem die Stadt das geschnürte Maßnahmenbündel im Bereich Westbahnhof bis hinunter zur Gumpendorfer Straße entlang der U-Bahn-Linie U6 bekannt gegeben hatte, wurden Beamte erneut in den Brennpunktbereich in Rudolfsheim-Fünfhaus alarmiert.

Vor Ort fanden sie einen 43-jährigen verletzten Mann am Boden vor. Am Kopf hatte er eine blutende Wunde. Auch der 38-jährige Freund des Opfers wartete dort – er war ebenfalls leicht verletzt.