Knabbersnacks für Kinder zu süß und salzhaltig

Praktisch, aber ungesund: So könnte man das Ergebnis eines Tests der Arbeiterkammer OÖ zusammenfassen. Die Konsumentschützer haben 68 Kinderknabbersnacks unter die Lupe genommen und festgestellt, dass die Produkte mit hochwertigem Obst und Gemüse wenig zu tun haben.
Was mit Reiswaffeln und Maisstangen begann, hat sich zu einer bunten Vielfalt im Kinderregal entwickelt: Knabbersnacks für Kinder sind von fruchtig-süß bis herzhaft-pikant in großer Vielzahl im Handel erhältlich. Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer OÖ haben Produkte auf Getreide- und Hülsenfruchtbasis wie Flips und Knusperstangen getestet, das Ergebnis fiel wenig überraschend aus.
68 Snacks getestet
Denn obwohl mit fruchtigen oder „gemüsigen“ Genuss geworben wird, haben die 68 getesteten Snacks mit hochwertigem Obst und Gemüse nur wenig zu tun. Die Süße stammt meist nicht aus Früchten, sondern Saftkonzentraten und zugesetzten Zucker. Fünf Produkte wiesen einen mittleren, eines sogar einen hohen Salzgehalt auf.
Produkte hoch verarbeitet
Beim Geschmack wurde bei sieben Produkten mit Aromen nachgeholfen und in zwei Fällen mit Farbstoff getrickst. Zudem variiert der Fettgehalt der Snacks stark und reicht von 0,7 bis 30 Prozent. Vor allem die Produkte ohne Altersempfehlungen schneiden schlechter ab. Das gesamte Testergebnis gibt es online auf Arbeiterkammer OÖ
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.