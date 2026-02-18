Knabbersnacks für Kinder zu süß und salzhaltig

Was mit Reiswaffeln und Maisstangen begann, hat sich zu einer bunten Vielfalt im Kinderregal entwickelt: Knabbersnacks für Kinder sind von fruchtig-süß bis herzhaft-pikant in großer Vielzahl im Handel erhältlich. Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer OÖ haben Produkte auf Getreide- und Hülsenfruchtbasis wie Flips und Knusperstangen getestet, das Ergebnis fiel wenig überraschend aus.