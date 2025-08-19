Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

AK-Test schockt

Acht von neun Supermärkten verkaufen faules Obst

Oberösterreich
19.08.2025 12:25
Ein Test der Arbeiterkammer zeigte, wie viel verdorbenes Obst und Gemüse in heimischen ...
Ein Test der Arbeiterkammer zeigte, wie viel verdorbenes Obst und Gemüse in heimischen Supermärkten verkauft wird.(Bild: huiying - stock.adobe.com)

In neun heimischen Supermärkten testete die Arbeiterkammer Oberösterreich das Obst- und Gemüse-Angebot. Das Ergebnis: In acht der untersuchten Märkte wurde faulige Ware verkauft. Nur ein Lidl schnitt bei dem Test positiv ab.

0 Kommentare

Alle wissen, wie schnell es geht. Eine Delle, ein brauner Fleck und bald schimmelt das Obst oder Gemüse – in acht von neun Geschäften fanden die Tester der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich verdorbene Ware im Obst- und Gemüseregal. Die AK fordert den Lebensmittelhandel auf, dem Personal mehr Zeit zum Überprüfen und Aussortieren der Ware zu geben sowie Obst und Gemüse rechtzeitig preisreduziert anzubieten, um der Verschwendung entgegenzuwirken.

Nur ein Geschäft ohne faules Obst oder Gemüse
Nur ein Geschäft bestand den Test: In der ausgewählten Lidl-Filiale wurde kein verdorbenes Obst oder Gemüse entdeckt, berichtete die Interessenvertretung in einer Presseaussendung am Dienstag. In einem anderen Markt waren die Zitronen angeschimmelt und wässrig, Himbeeren verströmten einen Fäulnisgeruch und Marillen waren verschimmelt. Bei allen anderen getesteten Supermärkten wurde überall fauliges Obst und Gemüse gefunden. Pluspunkte sammelten Hofer und Norma dank des aufmerksamen Personals, das an der Kassa je ein verdorbenes Produkt entfernte.

Schimmelpilze können Gesundheit gefährden
Bei den aktuell hohen Preisen ist es besonders ärgerlich, wenn sich nach dem Einkauf herausstellt, dass eine Packung bereits angefaulte Ware enthält. Konsumentinnen und Konsumenten dürfen einwandfreie Produkte erwarten, betonte die AK. Denn Schimmelpilze sind nicht nur ein optischer Dämpfer, sondern können auch gesundheitsschädigend sein, wenn sie giftige Stoffwechselprodukte, sogenannte Mykotoxine, bilden.

Lesen Sie auch:
Die AK testete Kebab in Traun, Steyr, Wels und Pasching. (Symbolbild)
Test der AK
Na Mahlzeit! Vier von zehn Kebabs „wertgemindert“
19.03.2025

Beeren besonders schnell befallen
Besonders rasch neigen Beerenfrüchte zu Schimmelbefall. Deshalb sollen Erdbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren und Himbeeren vor dem Kauf eingehend geprüft und richtig transportiert werden. Schimmelt nur eine Beere, sind auch die direkt danebenliegenden zu entfernen; sind bereits mehrere Beeren von Schimmel befallen, die ganze Packung.

Einfrieren oder Kochen hilft nicht gegen Schimmelpilzgifte
Wasserreiche Obst- und Gemüsearten, wie Gurken, Tomaten, Pfirsiche und Nektarinen sollte man bei Schimmelbefall als Ganzes wegwerfen. Einfrieren oder Kochen hilft nicht gegen Schimmelpilzgifte, auch weiterverarbeiten zu Kompott oder Marmelade ist keine Lösung, erklärten die Konsumentenschützer. Sie raten, beim Einkaufen auf Qualität zu achten, lose Ware zu bevorzugen und möglichst frisch zu kaufen. Daheim gilt es, die Lagerung zu beachten.

Hat man verdorbenes Obst oder Gemüse gekauft, soll man das Produkt so rasch wie möglich unter Vorlage des Kassenbons reklamieren. „Sie haben Anspruch auf Austausch der Ware“, betonte die AK.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Oberösterreich
Lidl
SupermarktArbeiterkammer
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
197.520 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
159.463 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
142.963 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3066 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2003 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1614 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Nach 9 Jahren Pause
60-Jähriger kündigt Comeback in World Rally Car an
AK-Test schockt
Acht von neun Supermärkten verkaufen faules Obst
Krone Plus Logo
Debatte um Preise
„Von hundert Euro bleiben der Landwirtschaft vier“
Nach nur einem Jahr
LASK löst Vertrag mit Jerome Boateng auf
Personal kocht vor Wut
Schmutz und Schlamm im Brunnen für Postbasis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf