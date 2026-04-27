Helmpflicht und Co: Neue Regeln für E-Scooter

Dasselbe gilt auch bei max und dott. Der Öamtc rät privaten E-Scooter-Besitzern, ihre Geräte bei Bedarf nachzurüsten. Jedoch ist das bei manchen Modellen schwer möglich, besonders wenn es um die Blinker an den Lenkstangen geht. Der Autofahrerclub fordert deshalb eine gesetzliche Nachbesserung, sodass eventuell im Helm eingebaute Blinker etc. zumindest für den Übergang erlaubt sind.