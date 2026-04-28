„Falsche Polizisten“: Jetzt Bandenmitglied gefasst

Ermittlungserfolg in Wien: Der Polizei ist gelungen, ein mutmaßliches Mitglied einer kriminellen Betrügerbande festzunehmen, die mit dem Polizisten-Trick vorwiegend ältere Menschen um ihr Erspartes bringen. Der 23-jährige Verdächtige soll in zumindest drei Taten verwickelt gewesen sein.
Die Masche ist bereits seit Langem bekannt, doch leider gehen Betrügern auch weiterhin ahnungslose und leichtgläubige Opfer ins Netz. Diese überlassen zumeist ihr nahezu gesamtes Vermögen den angeblichen Polizisten und sehen Geld, Schmuck und Gold nie wieder.
Teilgeständnis abgelegt
Der am Montagnachmittag in Wien-Währing Festgenommene sei Teil „einer kriminellen Organisation“, von dieser verbüßen bereits mehrere Beteiligte Haftstrafen, so Polizeisprecherin Julia Schick. Gegenüber den echten Beamten zeigte sich der mutmaßliche Betrüger teilweise geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.
Durch den Trickbetrug der „falschen Polizisten“ werden immer wieder besonders ältere Menschen um ihr Vermögen gebracht. Dabei wird den Personen am Telefon vorgespielt, dass sie ein potenzielles Opfer von Einbrechern sein und die Polizei ihre Wertgegenstände abholen komme, um sie sicher zu verwahren.
Die Polizei warnt eindringlich:
Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Sie auch von der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wien unter der Telefonnummer 0800-216-346 oder per Mail unter lpd-w-lka-ab-kriminalpraevention@polizei.gv.at
Die derzeitige Schadenssumme beläuft sich auf einen sechsstelligen Eurobetrag, hieß es. Weitere Erhebungen und Ermittlungen sind im Gange.
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