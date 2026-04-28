„Falsche Polizisten“: Jetzt Bandenmitglied gefasst

Durch den Trickbetrug der „falschen Polizisten“ werden immer wieder besonders ältere Menschen um ihr Vermögen gebracht. Dabei wird den Personen am Telefon vorgespielt, dass sie ein potenzielles Opfer von Einbrechern sein und die Polizei ihre Wertgegenstände abholen komme, um sie sicher zu verwahren.

Die Polizei warnt eindringlich:

Die Polizei verlangt keine Wertgegenstände zur Verwahrung.

Die Polizei verlangt keine Wertgegenstände zur Verwahrung. Beenden Sie verdächtige Telefonate und wählen Sie den Polizeinotruf 133.

Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Sie auch von der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wien unter der Telefonnummer 0800-216-346 oder per Mail unter lpd-w-lka-ab-kriminalpraevention@polizei.gv.at