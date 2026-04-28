Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fiese Betrugsmasche

„Falsche Polizisten“: Jetzt Bandenmitglied gefasst

Wien
28.04.2026 12:56
Der 23-Jährige konnte nach umfangreichen Ermittlungen gefasst werden (Symbolbild).
Der 23-Jährige konnte nach umfangreichen Ermittlungen gefasst werden (Symbolbild).(Bild: sos)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ermittlungserfolg in Wien: Der Polizei ist gelungen, ein mutmaßliches Mitglied einer kriminellen Betrügerbande festzunehmen, die mit dem Polizisten-Trick vorwiegend ältere Menschen um ihr Erspartes bringen. Der 23-jährige Verdächtige soll in zumindest drei Taten verwickelt gewesen sein.

0 Kommentare

Die Masche ist bereits seit Langem bekannt, doch leider gehen Betrügern auch weiterhin ahnungslose und leichtgläubige Opfer ins Netz. Diese überlassen zumeist ihr nahezu gesamtes Vermögen den angeblichen Polizisten und sehen Geld, Schmuck und Gold nie wieder. 

Teilgeständnis abgelegt
Der am Montagnachmittag in Wien-Währing Festgenommene sei Teil „einer kriminellen Organisation“, von dieser verbüßen bereits mehrere Beteiligte Haftstrafen, so Polizeisprecherin Julia Schick. Gegenüber den echten Beamten zeigte sich der mutmaßliche Betrüger teilweise geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. 

So läuft der Betrugsversuch

Durch den Trickbetrug der „falschen Polizisten“ werden immer wieder besonders ältere Menschen um ihr Vermögen gebracht. Dabei wird den Personen am Telefon vorgespielt, dass sie ein potenzielles Opfer von Einbrechern sein und die Polizei ihre Wertgegenstände abholen komme, um sie sicher zu verwahren.

Die Polizei warnt eindringlich:

  • Die Polizei verlangt keine Wertgegenstände zur Verwahrung.
  • Beenden Sie verdächtige Telefonate und wählen Sie den Polizeinotruf 133.

Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Sie auch von der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wien unter der Telefonnummer 0800-216-346 oder per Mail unter lpd-w-lka-ab-kriminalpraevention@polizei.gv.at

Die derzeitige Schadenssumme beläuft sich auf einen sechsstelligen Eurobetrag, hieß es. Weitere Erhebungen und Ermittlungen sind im Gange.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
28.04.2026 12:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
8° / 19°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
7° / 20°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
8° / 19°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
6° / 19°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
5° / 20°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
123.310 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
121.979 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
105.614 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1773 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1600 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1445 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Mehr Wien
Maßnahmen angekündigt
Blutige Attacke: Mann mit Holzlatte angegriffen
Song Contest-Karaoke
In der Volksoper zu Abba und Udo Jürgens mitgrölen
Fiese Betrugsmasche
„Falsche Polizisten“: Jetzt Bandenmitglied gefasst
Klage aus NÖ
Gastpatienten-Irrfahrt: Nächstes Gericht winkt ab!
Gewinnspiel
Seien Sie als VIP bei „Fashion for Europe“ dabei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf