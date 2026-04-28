In der Volksoper zu Abba und Udo Jürgens mitgrölen

Die Song Contest-Woche rückt immer näher und damit verdichten sich auch die Themen-Veranstaltungen in der Stadt. In der Volksoper setzt man auf auf ein Riesen-Karaoke mit Chor-Begleitung.
„Waterloo“ von Abba, „Merci, Chérie“ von Udo Jürgens oder „Volare“ von Domenico Modugno. Das alles sind Klassiker, die einst als Beiträge für den Song Contest starteten. Bis heute sind sie auf Karaoke-Veranstaltungen nicht wegzudenken.
So auch nicht beim ESC-Sing-Along der Volksoper. Vor dem Haus werden Fans und Hobby-Sänger eingeladen, zu den vielen Hits von 1950 bis heute mitzuträllern.
Die Veranstaltung ist kostenlos und findet an drei Tagen (11., 13. und 15. Mai) in der Woche vor dem großen Finale in Wien statt, jeweils von 18.30 bis 19 Uhr.
Auch für alle jene, die nicht so textsicher sind, ist gesorgt. Die Lyrics der beliebten Hits werden zum Mitlesen zur Verfügung gestellt. Begleitet wird die Veranstaltungen außerdem vom Volksopern-Chor selbst.
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