Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Song Contest-Karaoke

In der Volksoper zu Abba und Udo Jürgens mitgrölen

Wien
28.04.2026 13:00
Begleitet wird das Sing-Along vom Volksopern-Chor.
Begleitet wird das Sing-Along vom Volksopern-Chor.(Bild: Barbara Pálffy/Volksoper Wien)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Die Song Contest-Woche rückt immer näher und damit verdichten sich auch die Themen-Veranstaltungen in der Stadt. In der Volksoper setzt man auf auf ein Riesen-Karaoke mit Chor-Begleitung. 

0 Kommentare

„Waterloo“ von Abba, „Merci, Chérie“ von Udo Jürgens oder „Volare“ von Domenico Modugno. Das alles sind Klassiker, die einst als Beiträge für den Song Contest starteten. Bis heute sind sie auf Karaoke-Veranstaltungen nicht wegzudenken.

So auch nicht beim ESC-Sing-Along der Volksoper. Vor dem Haus werden Fans und Hobby-Sänger eingeladen, zu den vielen Hits von 1950 bis heute mitzuträllern. 

Die Veranstaltung ist kostenlos und findet an drei Tagen (11., 13. und 15. Mai) in der Woche vor dem großen Finale in Wien statt, jeweils von 18.30 bis 19 Uhr.  

Lesen Sie auch:
Am Montagabend haben Drohnen über Schloss Schönbrunn Symbolbilder der bisherigen ESC-Gewinner ...
Über Schönbrunn
Drohnenreigen stimmte auf Song Contest ein
27.04.2026

Auch für alle jene, die nicht so textsicher sind, ist gesorgt. Die Lyrics der beliebten Hits werden zum Mitlesen zur Verfügung gestellt. Begleitet wird die Veranstaltungen außerdem vom Volksopern-Chor selbst.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
28.04.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
8° / 19°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
7° / 20°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
8° / 19°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
6° / 19°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
5° / 20°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
123.310 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
121.979 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
105.614 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1773 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1600 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1445 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Mehr Wien
Maßnahmen angekündigt
Blutige Attacke: Mann mit Holzlatte angegriffen
Song Contest-Karaoke
In der Volksoper zu Abba und Udo Jürgens mitgrölen
Fiese Betrugsmasche
„Falsche Polizisten“: Jetzt Bandenmitglied gefasst
Klage aus NÖ
Gastpatienten-Irrfahrt: Nächstes Gericht winkt ab!
Gewinnspiel
Seien Sie als VIP bei „Fashion for Europe“ dabei
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf