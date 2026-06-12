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Nach Auftaktspiel

WM-Abrechnung von Klopp: „Einfach schlecht!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.06.2026 06:49
Jürgen Klopp rechnete mit dem WM-Auftakt ab.
Jürgen Klopp rechnete mit dem WM-Auftakt ab.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kopfschütteln bei Jürgen Klopp! Der 58-Jährige, der bei der WM als Experte für Magenta im Einsatz ist, rechnete mit dem WM-Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) ab.

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„Diese Situation beschreibt ein bisschen das ganze Spiel“, sagte Klopp, als er die dritte Rote Karte des Spiels (für Mexikos Cesar Montes) analysierte. „Das war taktisch einfach schlecht! Von beiden Mannschaften einfach nicht gut.“ Ähnlich sah es Moderator Johannes B. Kerner: „Das war kein Fußball-Spiel aus dem obersten Regal.“

Auch ZDF-Experte und Ex-Profi Christoph Kramer war wenig begeistert. „Ich dachte, es geht richtig in die Duelle und das war eigentlich nicht so. Toll, dass die da spielen, aber das war eher wie ein Benefizspiel.“

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Traumstart für Mexiko
Im ersten von 104 Spielen sorgte Mexiko am Donnerstag in Mexiko-Stadt in Gruppe A gegen Südafrika mit dem 2:0-(1:0)-Sieg für einen Start nach Maß. Julian Quinones (9.) und Raul Jimenez (67.) krönten eine dominante Vorstellung gegen einen ganz schwach auftretenden Kontrahenten.

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