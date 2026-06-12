WM-Abrechnung von Klopp: „Einfach schlecht!“

Kopfschütteln bei Jürgen Klopp! Der 58-Jährige, der bei der WM als Experte für Magenta im Einsatz ist, rechnete mit dem WM-Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) ab.
„Diese Situation beschreibt ein bisschen das ganze Spiel“, sagte Klopp, als er die dritte Rote Karte des Spiels (für Mexikos Cesar Montes) analysierte. „Das war taktisch einfach schlecht! Von beiden Mannschaften einfach nicht gut.“ Ähnlich sah es Moderator Johannes B. Kerner: „Das war kein Fußball-Spiel aus dem obersten Regal.“
Auch ZDF-Experte und Ex-Profi Christoph Kramer war wenig begeistert. „Ich dachte, es geht richtig in die Duelle und das war eigentlich nicht so. Toll, dass die da spielen, aber das war eher wie ein Benefizspiel.“
Traumstart für Mexiko
Im ersten von 104 Spielen sorgte Mexiko am Donnerstag in Mexiko-Stadt in Gruppe A gegen Südafrika mit dem 2:0-(1:0)-Sieg für einen Start nach Maß. Julian Quinones (9.) und Raul Jimenez (67.) krönten eine dominante Vorstellung gegen einen ganz schwach auftretenden Kontrahenten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.