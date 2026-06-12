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Tschechiens Teamchef

Der neue WM-Rekord hält fix nur zweieinhalb Tage

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
12.06.2026 06:35
Miroslav Koubek wurde zum ältesten Teamchef der WM-Geschichte.
Miroslav Koubek wurde zum ältesten Teamchef der WM-Geschichte.(Bild: EPA/FRANCISCO GUASCO)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Tschechiens Teamchef Miroslav Koubek hat Einzug in die WM-Geschichtsbücher gehalten. Mit 74 Jahren und 285 Tagen wurde er zum ältesten Menschen, der bei einer WM auf der Trainerbank saß. Doch ist dies fix ein Rekord, der nur zweieinhalb Tage hält...

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Die Färöer machten es möglich. Weil Vorgänger Ivan Hasek im vergangenen Oktober mit Tschechien in der WM-Qualifikation auf den auch in Österreich berüchtigten Inseln 1:2 verlor, musste er seinen Hut nehmen, wurde Koubek als neuer Teamchef installiert. 

Trotz seiner 74 Jahre wirkte dieser zum WM-Start gegen Südkorea teils fast agiler als mancher seiner Offensivspieler auf dem Rasen. Immer wieder gestikulierte er an der Seitenlinie, seine Mannschaft konnte aber nur bei Standardsituationen für Gefahr sorgen. 

Dick Advocaat wird Koubek übertreffen.
Dick Advocaat wird Koubek übertreffen.(Bild: AP/Rebecca Blackwell)

Advocaat übernimmt
Nach der 1:2-Niederlage wird der Rekord für Koubek sicherlich kein Trost sein. Zumal bereits fix ist, dass er diesen bereits am Sonntag wieder los sein wird. Dann wird nämlich der Holländer Dick Advocaat mit 78 Jahren auf der Bank von Curacao Platz nehmen. Das ist dann ein Altersrekord, der voraussichtlich lange Zeit halten könnte.

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