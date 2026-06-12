Der neue WM-Rekord hält fix nur zweieinhalb Tage

Advocaat übernimmt

Nach der 1:2-Niederlage wird der Rekord für Koubek sicherlich kein Trost sein. Zumal bereits fix ist, dass er diesen bereits am Sonntag wieder los sein wird. Dann wird nämlich der Holländer Dick Advocaat mit 78 Jahren auf der Bank von Curacao Platz nehmen. Das ist dann ein Altersrekord, der voraussichtlich lange Zeit halten könnte.