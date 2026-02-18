Van der Bellen unterstützt Wehrdienstverlängerung

Nun spricht sich auch Bundespräsident für eine Verlängerung des Wehrdienstes aus, zur Volksbefragung äußerte sich Van der Bellen aber nicht: „Angesichts der geopolitischen Lage und zur Verbesserung der Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten unterstütze ich als Oberbefehlshaber den Vorschlag der Kommission, durch eine Wehrdienstverlängerung eine bessere Ausbildung des Bundesheeres sicherzustellen. Österreich braucht ein modernes und einsatzbereites Bundesheer.“