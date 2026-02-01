Die vielen Gefahren bei der Wehrdienst-Befragung

Kanzler Stocker hat nicht nur seine Koalitionspartner mit seinem Vorstoß zu einer Wehrdienst-Volksbefragung überrumpelt. Auch der Dachverband „Wehrhaftes Österreich“ war von der Ankündigung des Kanzlers überrascht, „weil die Expertenkommission ja bereits einen breiten Konsens erzielt hat und die Empfehlungen eindeutig sind“, zeigt sich etwa der Vorsitzende, Brigadier Erich Cibulka, verwundert – immerhin hat die extra dafür eingesetzte Kommission über sechs Monate an den Reformvorschlägen gearbeitet. „Aber ich vertraue auf die Vernunft der Bevölkerung“, so Cibulka.