Gastgeber-Star fällt für den WM-Auftakt fix aus

Hiobsbotschaft für WM-Gastgeber Kanada: Kapitän Alphonso Davies wird das erste Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina verletzungsbedingt verpassen. Das gab Teamchef Jesse Marsch bei der Pressekonferenz bekannt.
Was Jesse Marsch schon kürzlich befürchtet hat, ist jetzt traurige Gewissheit. Alphonso Davies wird Kanada im Auftaktmatch gegen Bosnien-Herzegowina am Freitagabend (21 Uhr MESZ) in Toronto fehlen.
„Wir haben gestern ein MRT gemacht. Das hat sehr positive Zeichen gezeigt, dass er unglaublich gut heilt. Fast komplett. Wir werden die Dinge jetzt steigern. Er wird nicht für morgen verfügbar sein. Aber ich glaube, dass er zeigt, dass er sich wirklich gut von Muskelverletzungen erholt“, sagt der frühere Erfolgstrainer des FC Red Bull Salzburg.
Kanada will Geschichte schreiben
Im Hinblick auf die weiteren Gruppenspiele gegen Katar und die Schweiz ist der Co-Gastgeber aber optimistisch, dass Davies wieder eingreifen kann. Sonst vielleicht in einer möglichen K.-o.-Runde. Da war Kanada in seiner WM-Geschichte noch nie. Bei den bisherigen Teilnahmen 1986 und 2022 schieden sie jeweils ohne einen einzigen Punkt als Gruppenletzter aus.
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