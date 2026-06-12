Nach Auftaktsieg: „Südkorea für jeden unangenehm“

„Können überraschen“

„Einige Spieler bei ihnen können den Unterschied machen. Als Kollektiv funktioniert die Truppe sowieso gut, das war auch zu meiner Zeit dort klar zu erkennen“, so Herzog. Bleibt die Frage, was der Kult-Zehner des ÖFB den Südkoreanern im Laufe der WM zutraut? „Das ist nach dem ersten Spiel nie so leicht zu sagen. Aber mit Son und Co. gibt´s genug Qualität, um zu überraschen.“