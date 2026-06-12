David Alaba? „Ich sehe ihn nicht in der Startelf!“

Auch über die Rolle von ÖFB-Kapitän David Alaba (33) hat Matthäus eine klare Meinung. „Ich sehe Alaba nicht in der Anfangsformation“, sagte der 150-fache Internationale, der bei fünf Weltmeisterschaften als Spieler dabei war, über den zuletzt von Verletzungen geplagten langjährigen Bayern- und Real-Verteidiger. Alaba werde in der Kabine gebraucht, auch als Bindeglied zwischen Trainer und Spielern. „David ist dabei, weil er auch ein Gesicht des österreichischen Fußballs ist, weil er mit der Mannschaft gut kann und er natürlich was hat, was der ein oder andere nicht hat: Erfahrung. Wenn er dann zum WM-Einsatz kommt, dann freut es mich für ihn, weil er es auch verdient hat.“