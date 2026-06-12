„Harter Kompromiss“: Chemie-KV unter Teuerungsrate

Arbeitgeber wollten „de facto Nulllohnrunde“

„Dass heute dieser harte Kompromiss erzielt werden konnte, ist auf die Kampfkraft der Belegschaften zurückzuführen“, betonten die Gewerkschaftsverhandler Hubert Bunderla (PRO-GE) und Mario Mayrwöger (GPA) in einer Aussendung. Die Arbeitgeber hätten über sechs Runden auf einer „de facto Nulllohnrunde“ beharrt. Erst Betriebsversammlungen, Warnstreiks und befristete Streiks hätten „Bewegung in die Verhandlungen“ gebracht.