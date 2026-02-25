Vorteilswelt
Im „Krone“-Interview

Tanner rechnet mit längerem Wehrdienst ab 2027

Innenpolitik
25.02.2026 19:55
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Ob mit vorheriger Volksbefragung, oder ohne: ÖVP-Heeresministerin Klaudia Tanner verteidigt im Gespräch mit der „Krone“ ihre Pläne zum Ausbau des Wehrdiensts – und stellt zudem mögliche Neuerungen für Frauen in Aussicht.

Längerer Wehrdienst samt verpflichtender Milizübungen im Anschluss, Reformen bei der Ausbildung und noch die über allem stehende Frage: Wird zu all dem auch das Volk direkt befragt?

Folgen Sie uns auf