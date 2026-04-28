Ehepaar bezog rund 100.000 Euro Sozialhilfen

Pässe in Serbien entsorgt

Auf den Rat eines Bekannten hätten sie bereits in Serbien ihre türkischen Pässe weggeworfen. Türken – sofern sie keine Kurden sind – haben in Österreich kaum Chancen auf Schutz. Daher gaben sie sich an der Grenze im Burgenland als verfolgte Syrer aus. Aufgrund dieser Angaben wurde ihnen der Schutzstatus zugesprochen, und das Ehepaar kam fünf Jahre lang in den Genuss von Sozialleistungen, die ihm nicht zugestanden wären. Auch ein zweites Kind kam in Österreich zur Welt.