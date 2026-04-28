Gelbe wollen für die FPÖ Steigbügelhalter sein

Ähnlich wie mit der MFG, die 2021 in den Landtag einzog, steht kommendes Jahr mit den Gelben eine neue Unbekannte zur Wahl. Wer auf ihre Website schaut, findet quer durch die Bank ein Sammelsurium an Themen, für die das Bürgerlisten-Bündnis angeblich eintritt. In einer Aussendung macht Gelben-Chef Martin Gollner nun aber klar, worum es seiner Bewegung hauptsächlich geht: „Wie angekündigt, werden wir gezielt einen weiteren LH Stelzer verhindern können.“ Große Töne von einer Partei, deren öffentliche Wahrnehmung bisher bestenfalls überschaubar ist.