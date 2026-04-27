Voll besetztes Rettungsauto nach Unfall umgekippt

Warum ein Sanitäter mit einem Rettungsauto am Montag bei einem Heimtransport von der Straße abkam, ist Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Fakt ist, dass alle vier Insassen vorsorglich ins Spital mussten. Drei konnten das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen.
Die Retter selbst brauchten Montagnachmittag in St. Konrad (Oberösterreich) Hilfe. Ein Auto des Roten Kreuzes kam gegen 16.30 Uhr in der Nähe des Badesees ohne Fremdverschulden von der Straße ab, stürzte um und blieb auf der Beifahrerseite liegen.
Alle Insassen ins Spital gebracht
An Bord waren zwei Sanitäter, ein Praktikant und ein älterer Patient, der vom Spital nach Hause transportiert werden sollte. Alle vier Insassen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, am Abend dann vorsichtige Entwarnung.
Unfallursache unklar
„Drei Personen, darunter der Patient, konnten das Spital schon wieder verlassen“, erklärt der Gmundener Bezirksrettungskommandant Harald Pretterer auf „Krone“-Nachfrage. Warum das Fahrzeug der Ortsstelle Scharnstein von der Fahrbahn abgekommen war, ist nun Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.
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