Lob und Tadel für Senkung der Lohnnebenkosten

Unzufriedenheit bei Arbeiterkammer

Arbeiterkammer-OÖ-Präsident Andreas Stangl ist alles andere als erfreut: „Es wäre das erste Mal, dass Arbeitnehmer von einer Lohnnebenkostensenkung profitieren – die großen Milliarden sind immer bei den Arbeitgebern hängen geblieben.“ Dass Beschäftigte von niedrigeren Arbeitskosten profitieren, sei ein großer Irrtum: „Die Nebenkosten sind auch Leistungen der Arbeitgeber, wie etwa das 13. oder 14. Gehalt oder die fünf oder sechs Wochen Urlaub – all das wird von Lohnnebenkosten gedeckt“, hält Stangl fest.