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Muttertag mit „LOL 2.0“ im Star Movie verbringen

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28.04.2026 05:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dieser Film geht mitten ins Herz! Zum Muttertag am 10. Mai laden Star Movie und „Krone“ ins Kino ein: 50x2 Gewinner haben die Chance, den Film „LOL 2.0“ noch vor dem eigentlichen Start im Juni zu sehen. Gleich hier mitspielen.

Ein Wiedersehen mit Sophie Marceau (bekannt aus „La Boum – Die Fete“) gibt’s in ihrer neuen Komödie „LOL 2.0“. Im zweiten Teil des herzerwärmenden Streifens genießt die 55-jährige Anne (Sophie Marceau) endlich ihre Freiheit. Ihre Kinder sind ausgezogen und sie kann sich auf ihr neues Liebesleben konzentrieren. Doch als die 23-jährige Tochter wieder zu Hause einzieht und Anne erfährt, dass sie auch noch Großmutter wird, kehrt sie zurück in die Leben und Krisen ihrer Kinder. Das Leben läuft ja selten nach Plan und so entdeckt auch Anne, dass es nie zu spät ist, sich neuen Perspektiven zu öffnen.

Dieser Film ist wie gemacht für den Muttertag.
Dieser Film ist wie gemacht für den Muttertag.(Bild: 2026 CURIOSA FILMS)

Exklusiver Kino-Abend vor dem Juni-Filmstart 
Lange vor dem offiziellen Kinostart am 18. Juni freuen sich 50x2 Gewinner, wenn sie „LOL 2.0“ bereits am Muttertag, 10. Mai, im Star Movie Wels sehen dürfen. Um 18.30 Uhr gibt’s zur Einstimmung einen Sektempfang, bevor es um 19 Uhr in den Kinosaal 4 geht und es heißt: „Film ab!“ Mitspielen ist bis 4. Mai (8 Uhr) online möglich – auch Männer dürfen teilnehmen und ihre Frauen mit einem schönen Kino-Ausflug zum Muttertag überraschen. Weitere Infos unter: starmovie.at.

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