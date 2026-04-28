Muttertag mit „LOL 2.0“ im Star Movie verbringen

Ein Wiedersehen mit Sophie Marceau (bekannt aus „La Boum – Die Fete“) gibt’s in ihrer neuen Komödie „LOL 2.0“. Im zweiten Teil des herzerwärmenden Streifens genießt die 55-jährige Anne (Sophie Marceau) endlich ihre Freiheit. Ihre Kinder sind ausgezogen und sie kann sich auf ihr neues Liebesleben konzentrieren. Doch als die 23-jährige Tochter wieder zu Hause einzieht und Anne erfährt, dass sie auch noch Großmutter wird, kehrt sie zurück in die Leben und Krisen ihrer Kinder. Das Leben läuft ja selten nach Plan und so entdeckt auch Anne, dass es nie zu spät ist, sich neuen Perspektiven zu öffnen.