Nach Sekundenschlaf im Bachbett „aufgewacht“

Es war wohl ein unsanftes Erwachen aus einem ohnehin nur kurzen Schlaf – im Salzkammergut (Oberösterreich) fielen einer Autofahrerin am Montagabend kurz die Augen zu. Dies reichte, um von der Straße abzukommen und neben einer Brücke in einen kleinen Bach zu stürzen. Die 56-Jährige kam zum Glück glimpflich davon.