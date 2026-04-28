Nach Sekundenschlaf im Bachbett „aufgewacht“

Es war wohl ein unsanftes Erwachen aus einem ohnehin nur kurzen Schlaf – im Salzkammergut (Oberösterreich) fielen einer Autofahrerin am Montagabend kurz die Augen zu. Dies reichte, um von der Straße abzukommen und neben einer Brücke in einen kleinen Bach zu stürzen. Die 56-Jährige kam zum Glück glimpflich davon.
Es war gegen 18.30 Uhr, als der Pkw auf der B145 im Gemeindegebiet von Altmünster von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Bachbett landete. Die 56-jährige Lenkerin aus Traunkirchen konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien, wurde zur Sicherheit von der Rettung ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht.
Inzwischen rückten die Feuerwehren Altmünster und Eben/Nachdemsee zur Fahrzeugbergung an. Die Feuerwehr Altmünster wurde alarmiert, weil ein Kran für das Herausheben des Fahrzeugs nötig war. „Nach der erfolgreichen Bergung wurde der Wagen auf einem nahegelegenen Parkplatz für das Abschleppunternehmen bereitgestellt“, heißt es von der Feuerwehr.
Erhebliche Behinderungen
Während der gesamten Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die stark befahrene Bundesstraße halbseitig gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verzögerungen im dichten Abendverkehr. Nach gut einer Stunde konnte die B145 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.