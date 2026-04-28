Landes-Prüfer im SOS-Kinderdorf: „Sicherer Platz“

Bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen in sozial schwierigen Verhältnissen bleibt SOS Kinderdorf OÖ somit auch künftig Partner der Landesbehörden. Aktuell gibt es in Altmünster und Rechberg sowie in einer eigenen WG in Ebensee 89 Plätze, insgesamt beträgt der Personalstand bei den Betreuern 207 Personen. Winkler sagt: „Wir werden auch weiter hinschauen. Ich kann nur alle dazu ermutigen, bei erkennbaren Missständen diese vertraulich zu melden.“