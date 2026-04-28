Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weitere Zusammenarbeit

Landes-Prüfer im SOS-Kinderdorf: „Sicherer Platz“

Oberösterreich
28.04.2026 17:04
Nach den Vorwürfen in Altmünster wurde SOS Kinderdorf OÖ geprüft, konkret die Einrichtungen in ...
Nach den Vorwürfen in Altmünster wurde SOS Kinderdorf OÖ geprüft, konkret die Einrichtungen in Altmünster, Ebensee und Rechberg.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

SPÖ-Landesrat Martin Winkler ließ nach Vorwürfen in Altmünster SOS-Kinderdörfer in ganz Oberösterreich überprüfen. Nun kam heraus: Es gibt keine Beanstandungen durch die Behörde, das Konzept wird weiterhin als zeitgemäß eingestuft – und auch die Zusammenarbeit geht weiter. 

0 Kommentare

Die SOS-Kinderdörfer kommen seit langer Zeit nicht mehr aus den Schlagzeilen, im Herbst tauchten erstmals auch Vorwürfe gegen die Einrichtung in Altmünster auf (die „Krone“ berichtete). Auslöser war der Bericht eines Betroffenen über Übergriffe in den 1980er- und 1990er-Jahren, auch davor habe es Vorfälle gegeben.

„Informationspolitik von SOS-Kinderdorf nicht vertraut“
Kinderschutz-Landesrat Martin Winkler ordnete eine Sonderprüfung an. Der SPÖ-Landesrat sagt: „Wir mussten uns selbst ein Bild der Lage machen, da wird der Informationspolitik von SOS Kinderdorf Österreich nicht vollumfänglich vertrauen konnten.“

Das Ergebnis wurde jetzt vorgelegt und bekannt gegeben: In 35 persönlichen Gesprächen mit Kindern, Jugendlichen und Betreuern hätten sich keine Hinweise auf Vorfälle ergeben. Der Fokus wurde etwa auf die sexuelle Integrität und sexuellen Missbrauche durch Mitarbeiter ebenso gelegt wie auf die Anwendung physischer Gewalt und systematisch unangemessener Erziehungsmethoden, berichten Theresia Schlöglmann und Reinhold Rumpler von der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe des Landes.

Bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen in sozial schwierigen Verhältnissen bleibt SOS Kinderdorf OÖ somit auch künftig Partner der Landesbehörden. Aktuell gibt es in Altmünster und Rechberg sowie in einer eigenen WG in Ebensee 89 Plätze, insgesamt beträgt der Personalstand bei den Betreuern 207 Personen. Winkler sagt: „Wir werden auch weiter hinschauen. Ich kann nur alle dazu ermutigen, bei erkennbaren Missständen diese vertraulich zu melden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
28.04.2026 17:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
126.900 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
110.862 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Steiermark
Ehefrau erschossen: Ganzer Ort in Schockstarre
102.176 mal gelesen
In diesem Haus, mitten in einer idyllischen Wohngegend im Heimschuher Ortsteil Unterfahrenbach, ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1612 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1584 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1446 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Mehr Oberösterreich
Weitere Zusammenarbeit
Landes-Prüfer im SOS-Kinderdorf: „Sicherer Platz“
Krone Plus Logo
Junge Frauen gefährdet
Wenn „Shopping-Sucht“ zum Online-Trend wird
Urteil wegen Betrugs
Ehepaar bezog rund 100.000 Euro Sozialhilfen
Lebensmittelaufsicht
Proben zeigen: Sushi ist besser als Speiseeis
Bruckner Orchester
Markus Poschner geht in sein klingendes „Finale“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf