Landes-Prüfer im SOS-Kinderdorf: „Sicherer Platz“

SPÖ-Landesrat Martin Winkler ließ nach Vorwürfen in Altmünster SOS-Kinderdörfer in ganz Oberösterreich überprüfen. Nun kam heraus: Es gibt keine Beanstandungen durch die Behörde, das Konzept wird weiterhin als zeitgemäß eingestuft – und auch die Zusammenarbeit geht weiter.
Die SOS-Kinderdörfer kommen seit langer Zeit nicht mehr aus den Schlagzeilen, im Herbst tauchten erstmals auch Vorwürfe gegen die Einrichtung in Altmünster auf (die „Krone“ berichtete). Auslöser war der Bericht eines Betroffenen über Übergriffe in den 1980er- und 1990er-Jahren, auch davor habe es Vorfälle gegeben.
„Informationspolitik von SOS-Kinderdorf nicht vertraut“
Kinderschutz-Landesrat Martin Winkler ordnete eine Sonderprüfung an. Der SPÖ-Landesrat sagt: „Wir mussten uns selbst ein Bild der Lage machen, da wird der Informationspolitik von SOS Kinderdorf Österreich nicht vollumfänglich vertrauen konnten.“
Das Ergebnis wurde jetzt vorgelegt und bekannt gegeben: In 35 persönlichen Gesprächen mit Kindern, Jugendlichen und Betreuern hätten sich keine Hinweise auf Vorfälle ergeben. Der Fokus wurde etwa auf die sexuelle Integrität und sexuellen Missbrauche durch Mitarbeiter ebenso gelegt wie auf die Anwendung physischer Gewalt und systematisch unangemessener Erziehungsmethoden, berichten Theresia Schlöglmann und Reinhold Rumpler von der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe des Landes.
Bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen in sozial schwierigen Verhältnissen bleibt SOS Kinderdorf OÖ somit auch künftig Partner der Landesbehörden. Aktuell gibt es in Altmünster und Rechberg sowie in einer eigenen WG in Ebensee 89 Plätze, insgesamt beträgt der Personalstand bei den Betreuern 207 Personen. Winkler sagt: „Wir werden auch weiter hinschauen. Ich kann nur alle dazu ermutigen, bei erkennbaren Missständen diese vertraulich zu melden.“
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