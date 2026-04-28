Immer mehr Oberösterreicher landen auf der Straße

Um ein Drittel mehr Räumungsklagen

Denn laut den Zahlen, die der ÖVP-Politiker darin anführt, wird es für viele Oberösterreicher zunehmend schwierig, sich das Wohnen zu leisten. So ist etwa die Zahl der Räumungsklagen zwischen 2021 und 2024 (aktuellere Zahlen liegen nicht vor) um mehr als ein Drittel von 1906 auf 2555 Fälle angestiegen. Tatsächliche Räumungen nahmen im selben Zeitraum von 426 auf 581 zu. Die Nachfrage nach Angeboten für die Betroffenen stieg indes an: die Zahl der Nächtigungen in Notschlafstellen um 24 Prozent, die Besuchszahlen in Tageszentren um 57 Prozent – die Kapazität blieb aber jeweils gleich.