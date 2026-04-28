Schon vor Baustart droht eine saftige Geldstrafe

Ein Arzt, eine Apotheke und zahlreiche Wohnungen sollen St. Florian beleben. Doch schon jetzt gibt es Ärger mit dem Naturschutz. Schon vor dem Baustart droht dem Grundstückseigentümer eine saftige Geldstrafe.
Seit zwei Wochen wird geholzt, gesägt, weggerissen. Denn auf dem seit Jahren leer stehenden Grundstück Thann Straße Ecke Badstraße in St. Florian soll ein Komplex aus Arzt, Apotheke und zahlreichen Wohnungen entstehen. Wann der genaue Baustart ist, darüber hüllt sich der Grundstückseigentümer noch in Schweigen. „Von mir gibt es dazu keine Auskunft, das kann ich noch nicht sagen. Das hängt von einigen Faktoren ab“, so die kryptische Antwort. Fakt ist allerdings, dass der Stiftslichtung GmbH schon jetzt eine Anzeige droht.
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