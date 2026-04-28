Schirm ins Auge gestochen: „Wurde fallen gelassen“

„Schreiben Sie es ruhig, schlimmer kann's kaum werden“ – drei Jahre, nachdem Dominik Kadl (36) kurz vor der Ausmusterungsfeier der HUAK Unteroffiziersschule in Enns durch einen Kameraden lebensbedrohlich verletzt worden war, fühlt sich der Oberwachtmeister aufs dienstliche Abstellgleis geschoben. Der ehemalige Waffenmeister ist wegen seiner durch die verletzungsbedingt bleibenden Beeinträchtigung dem Ersatzteillager zugeteilt worden.