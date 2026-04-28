Schirm ins Auge gestochen: „Wurde fallen gelassen“

Lebensgefährlich verletzt wurde ein heute 36-jähriger Unteroffizier, als ein Kamerad ihm einen Schirm ins Auge rammte. „Ich wollte unbedingt in den uniformierten Dienst zurück“, sagt er jetzt, drei Jahre später. Doch nun fühlt er sich aufgrund seiner bleibenden Beeinträchtigung fallen gelassen, aufs Abstellgleis geschoben.
„Schreiben Sie es ruhig, schlimmer kann's kaum werden“ – drei Jahre, nachdem Dominik Kadl (36) kurz vor der Ausmusterungsfeier der HUAK Unteroffiziersschule in Enns durch einen Kameraden lebensbedrohlich verletzt worden war, fühlt sich der Oberwachtmeister aufs dienstliche Abstellgleis geschoben. Der ehemalige Waffenmeister ist wegen seiner durch die verletzungsbedingt bleibenden Beeinträchtigung dem Ersatzteillager zugeteilt worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.