Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lebensmittelaufsicht

Proben zeigen: Sushi ist besser als Speiseeis

Oberösterreich
28.04.2026 15:38
Eisschlecken macht Spaß, doch leider sind die Sorten mit den meisten natürlichen Anteilen oft ...
Eisschlecken macht Spaß, doch leider sind die Sorten mit den meisten natürlichen Anteilen oft jene, wo´s Probleme mit den Keimen gibt.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Wie sieht es mit der Lebensmittelsicherheit in Oberösterreich aus? Landesrat Stefan Kaineder und Astrid Zeller, Leiterin der Lebensmittelaufsicht, präsentierten die Jahresbilanz: Mit teils überraschenden Ergebnissen.

0 Kommentare

Die 36 Aufsichtsorgane führten 7700 Betriebskontrollen durch. In 1107 Fällen mussten Maßnahmen gesetzt werden, 146 Mal waren Nachkontrollen nötig. Von 4311 Proben waren 88 Prozent unauffällig, bei zwölf Prozent wurden Mängel festgestellt. Aber: Nur fünf Proben wiesen eine Gesundheitsgefährdung auf. 14 Betriebe mussten geschlossen werden – und dabei traf es nicht nur irgendwelche Kaschemmen, sondern auch die gehobene Gastro. Im konkreten Fall gab es im Lager Schädlinge.

So weit, so eklig
 Interessant waren auch die Ergebnisse der Landesschwerpunkte: Beim Speiseeis gab es eine Beanstandungsquote von 20 Prozent, zwei Proben wurden gar als für den Verzehr ungeeignet beurteilt. Auch bei den Zeltfesten ist mangelnde Hygiene ein großes Thema. Verblüffend gut schnitten hingegen die Sushi aus Eigenerzeugung ab: Bei 55 Proben aus 36 Gastrobetrieben gab es nur in acht Produkten Keime oder Bakterien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
28.04.2026 15:38
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
126.283 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
109.217 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Steiermark
Ehefrau erschossen: Ganzer Ort in Schockstarre
102.162 mal gelesen
In diesem Haus, mitten in einer idyllischen Wohngegend im Heimschuher Ortsteil Unterfahrenbach, ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1774 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1606 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1446 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Mehr Oberösterreich
Lebensmittelaufsicht
Proben zeigen: Sushi ist besser als Speiseeis
Bruckner Orchester
Markus Poschner geht in sein klingendes „Finale“
Blauer Landeshauptmann
Gelbe wollen für die FPÖ Steigbügelhalter sein
Krone Plus Logo
Kritik an Paketsteuer
Statt Konzerne: „Trifft kleine Händler wie mich“
Krone Plus Logo
Ärger mit Naturschutz
Schon vor Baustart droht eine saftige Geldstrafe
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf