Proben zeigen: Sushi ist besser als Speiseeis

Wie sieht es mit der Lebensmittelsicherheit in Oberösterreich aus? Landesrat Stefan Kaineder und Astrid Zeller, Leiterin der Lebensmittelaufsicht, präsentierten die Jahresbilanz: Mit teils überraschenden Ergebnissen.
Die 36 Aufsichtsorgane führten 7700 Betriebskontrollen durch. In 1107 Fällen mussten Maßnahmen gesetzt werden, 146 Mal waren Nachkontrollen nötig. Von 4311 Proben waren 88 Prozent unauffällig, bei zwölf Prozent wurden Mängel festgestellt. Aber: Nur fünf Proben wiesen eine Gesundheitsgefährdung auf. 14 Betriebe mussten geschlossen werden – und dabei traf es nicht nur irgendwelche Kaschemmen, sondern auch die gehobene Gastro. Im konkreten Fall gab es im Lager Schädlinge.
So weit, so eklig
Interessant waren auch die Ergebnisse der Landesschwerpunkte: Beim Speiseeis gab es eine Beanstandungsquote von 20 Prozent, zwei Proben wurden gar als für den Verzehr ungeeignet beurteilt. Auch bei den Zeltfesten ist mangelnde Hygiene ein großes Thema. Verblüffend gut schnitten hingegen die Sushi aus Eigenerzeugung ab: Bei 55 Proben aus 36 Gastrobetrieben gab es nur in acht Produkten Keime oder Bakterien.
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