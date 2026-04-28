Proben zeigen: Sushi ist besser als Speiseeis

So weit, so eklig

Interessant waren auch die Ergebnisse der Landesschwerpunkte: Beim Speiseeis gab es eine Beanstandungsquote von 20 Prozent, zwei Proben wurden gar als für den Verzehr ungeeignet beurteilt. Auch bei den Zeltfesten ist mangelnde Hygiene ein großes Thema. Verblüffend gut schnitten hingegen die Sushi aus Eigenerzeugung ab: Bei 55 Proben aus 36 Gastrobetrieben gab es nur in acht Produkten Keime oder Bakterien.