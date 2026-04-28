Markus Poschner geht in sein klingendes „Finale“

Auf Tournee in Europa

Zweiter Schwerpunkt des BOL ist der Beethoven-Zyklus, der bereits in dieser Saison begann und bis 2027 alle neun Sinfonien des großen „Ludwig van“ zum Klingen bringt. Ab 1. Februar 2027 geht das BOL auf Tournee, spielt in München, Bremen und Balbach (Baden-Württemberg), in der Schweiz und im Concertgebouw von Amsterdam gibt es den Höhepunkt der Reise. Bei der Tournee wird Cellistin Julia Hagen als Solistin auftreten. Übrigens: Auch in Wels und Graz wird das BOL auftreten.