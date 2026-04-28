Wohnnot bekämpfen: „Mut statt Ausreden“ gefordert

Über Jahre wurde das Studierendenheim Maximilianstraße entwickelt, mit der Stadt abgestimmt und politisch breit getragen – von einer Umsetzung ist es dennoch meilenweit entfernt. Dies liegt einerseits an der Gegnerschaft von Anrainern aus dem damaligen Signa-Umfeld von René Benko, andererseits an der fehlenden Unterstützung der Liste JA von BM Johannes Anzengruber und der SPÖ – die in diesem Fall offenbar null Berührungsängste mit dem Pleitier haben.