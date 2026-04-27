„Wucherpreis-Vorwurf ist aus der Luft gegriffen“

In der Tiroler Landeshauptstadt gibt es laut offizieller Auskunft der Stadt 40 Studierendenheime, aktuell befinden sich drei weitere in Bau und zwei weitere in Planung, der Baustart ist aber jeweils noch offen. Das Projekt Maximilianstraße hätte den Vorteil, dass es sofort umgesetzt werden könnte: Die Pläne sind fix und fertig mit der Stadt abgestimmt, zudem fallen für diese keine Kosten an. Das einzige, was derzeit fehlt, ist ein ergänzender Bebauungsplan.